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Переговоры Украины и России могут начаться завтра из-за логистических проблем

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Участник украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры Украины и России могут начаться во вторник, 29 марта. Поскольку начало переговоров сместилось из-за логистических проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палий в Telegram.

"Украино-российские переговоры могут начаться во вторник 29 марта с 10 утра. По словам Давида Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем", - написала она.

Напомним, сегодня высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что переговоры между Украиной и РФ начнутся в понедельник вечером.

Ранее Арахамия сообщал, что новый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в очном формате в Турции 28-30 марта.

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