Переговоры по торговой сделке между Британией и Украиной продолжаются, - посол

Посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что переговоры между Соединенным Королевством и Украиной по поводу торговой сделки продолжаются и имеют хорошую динамику. Британии интересны определенные секторы.

Об этом Мелинда Симмонс заявила в интервью РБК-Украина.

По ее словам, Британия будет оставаться до конца года частью Евросоюза в аспекте международных соглашений.

"Мы приняли Соглашение об ассоциации за основу, то есть наша задача-минимум - воспроизвести его как можно полнее. После этого мы сможем говорить о торговых отношениях в отдельных сферах, чего мы не могли делать в рамках Евросоюза.",- рассказала посол.

Также она добавила, что Британии интересны определенные секторы в этом соглашении. В частности, это сельскохозяйственная сфера, оборонная сфера, ІТ-сфера, ядерная энергетика и прочее.

"Мы можем определить те секторы, где Украина имеет конкурентные преимущества, и в отношении которых есть большой интерес со стороны инвесторов из нашей страны",- заявила Симмонс.

Напомним, ранее сообщалось, что правительства Украины и Великобритании пересмотрят соглашение о торговле между странами после завершения процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Также Мелинда Симмонс рассказала, что ключевым вопросом для возможности безвизовых путешествий в Британии является вопрос безопасности.