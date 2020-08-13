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Переговори ТКГ не припиняться, незважаючи на протести в Білорусі, - Зеленський

Київ, Четвер 13 серпня 2020 11:42
Переговори ТКГ не припиняться, незважаючи на протести в Білорусі, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Для засідання у ТКГ є ряд питань

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори тристоронньої контактної групи в Мінську не будуть припинятися, незважаючи на протести в Білорусі. Для засідання ТКГ є ряд питань.

Про це він заявив на брифінгу.

Президент заявив, що найближча зустріч планується на 18 серпня.

"Що стосується засідання тристоронньої контактної групи в Мінську і мінського процесу в цілому. Я впевнений, що процес не зупиниться", - заявив він.

За словами Зеленського, зустріч буде в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. Одними з головних питань - це продовження режиму "тиші", питання обміну полоненими.

Нагадаємо, Кравчук уточнив, з ким із ОРДЛО готовий вести переговори щодо Донбасу, - це представники громадянського суспільства, які не причетні до окупації та управління регіоном.

Зазначимо, на сьогодні у роботі ТКГ беруть участі представники окремих районів Донбасу - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, лікар Костянтин Лібстер і юрист Вадим Горан.

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Новини України Володимир Зеленськиймінські угодипротести у Білорусі
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