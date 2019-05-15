Переговоры в Словакии по загрязненной нефти прошли безрезультатно, - Reuters

На переговорах в Братиславе (Словакия), связанных с попаданием в нефтепровод "Дружба" загрязненной нефти из России, между представителями трубопроводных компаний Европы и России решения проблемы не достигли. Об этом сообщили источники из присутствовавших на встрече, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стороны пытаются найти возможность избавиться от загрязненной нефти в трубопроводе для возобновления его работы в обычном режиме.

Cобеседники агентства сообщили, что новые контакты между Россией и Европой состоятся в Москве.

По их словам, до сих пор не понятно, когда получится возобновить прежний уровень прокачки нефти по "Дружбе".

Отметим, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.

После этого ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти, в том числе и Украина. В частности АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") 25 апреля.

Напомним, Беларусь намерена потребовать от России компенсации ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба".