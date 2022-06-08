Переговоры с Россией несвоевременны, она не будет вести добросовестный диалог, - Госдеп

Она напомнила, что президент США Джо Байден в комментарии New York Times процитировал президента Владимира Зеленского, который сказал, что в конечном итоге эта война будет завершена дипломатическим путем.

Байден также заявлял, что США делают все возможное, дабы усилить позиции Украины, когда переговоры все же начнуться.

"Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не является вопросом близкого времени", - заявила она, отметив, что нет никаких признаков того, что Россия будет вести добросовестный диалог.

Донфрид заверила в том, что украинские вопросы не будут решаться без самой Украины.

"Мы поддерживаем право Украины быть свободным, демократическим и независимым государством. Ничего об Украине без Украины. Мы остаемся преданными защите украинского суверенитета и территориальной целостности", - сказала она.