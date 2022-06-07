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Перед вторжением РФ в Украину Байден рассекретил данные разведки из-за "скептиков", - CNN

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Вашингтон, Вторник 07 июня 2022 07:04
Перед вторжением РФ в Украину Байден рассекретил данные разведки из-за "скептиков", - CNN Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден распорядился рассекретить данные разведки перед вторжением России в Украину. Глава Белого дома принял такое решение из-за скептического отношения союзников к заявлениям о военной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам директора Национальной разведки США Эврила Гейнса, разведданные были рассекречены перед 24 февраля.

"Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим союзникам, они обнаружили, что в отношении полномасштабного вторжение РФ в Украину было достаточно скептицизма", - заявил он.

Как следствие, Байден дал поручение убедить союзников с помощью рассекреченной информации.

"Вы должны убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова контактировать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к российскому вторжению", - цитирует Байдена глава нацразведки США.

Напомним, в апреле США сняли ограничения на обмен разведданными с Украиной, которые касаются ее оккупированных регионов и зоны активных боевых столкновений.

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Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки
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