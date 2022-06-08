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Переговори з Росією не на часі, вона не буде вести сумлінний діалог, - Держдеп

Фото: Карен Донфрід (facebook com ortadoguhabercom)
Автор: РБК-Україна

Переговори з Росією не є питанням близького часу, немає ніяких ознак, що вона буде вести сумлінний діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар помічниці держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід Укрінформу.

Вона нагадала, що президент США Джо Байден в коментарі New York Times процитував президента Володимира Зеленського, який сказав, що у підсумку ця війна буде завершена дипломатичним шляхом.

Байден також заявляв, що США роблять все можливе, щоб посилити позиції України, коли переговори все ж почнуться.

"Але я думаю, що цей стіл переговорів, на жаль, не є питанням близького часу", - заявила вона, зазначивши, що немає жодних ознак того, що Росія вестиме сумлінний діалог.

Донфрід запевнила в тому, що українські питання не будуть вирішуватися без самої України.

"Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною і незалежною державою. Нічого про Україну без України. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету і територіальної цілісності", - сказала вона.

Нагадаємо, в Держдепі вважають, що Україна повинна отримати головну роль у переговорах про деблокаду портів із зерном.

Крім того, президент США Джо Байден напередодні російського вторгнення розпорядився розсекретити дані розвідки через скептичне ставлення союзників до заяв про військову загрозу.

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Сполучені Штати АмерикиДержавний департамент США