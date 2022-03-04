Переговоры с Россией будут идти тяжело, но идти будут, - Подоляк

Переговоры между Украиной и Россией будут идти тяжело. Но украинская сторона не пойдет на уступки, которые могут принизить борьбу за свободу
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг членов украинской делегации Михаила Подоляка и Давида Арахамии.
"Позиция России жесткая, но и позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти", - сказал он.
Он также назвал составляющие переговоров.
"Первая - позиция Украины очень сильная, усиленная западными партнерами. Вторая - (президент, - ред.) - Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут принизить нашу борьбу. Он четко понимает все границы, на которые мы можем пойти в переговорах с РФ", - подчеркнул Подоляк.
По его словам, украинская делегация понимает психологическое состояние и цели российской стороны.
"Мы понимаем куда они хотят зайти, почему они так думают", - добавил Подоляк.
Отметим, другой участник делегации Давид Арахамия рассказал, почему многие детали переговоров не раскрываются. По его словам, делегации обеих стран работают по согласованному коммюнике, чтобы не нарушить логику переговоров.
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