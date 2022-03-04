Переговори з Росією йтимуть важко, але йтимуть, - Подоляк

"Позиція Росії жорстка, але й позиція України теж жорстка, тому переговори йтимуть важко, але вони йтимуть", - сказав він.

Він також назвав складові переговорів.

"Перша - позиція України дуже сильна, посилена західними партнерами. Друга - (президент, - ред.) - Зеленський точно не піде ні на які поступки, які можуть принизити нашу боротьбу. з РФ", - наголосив Подоляк.

За його словами, українська делегація розуміє психологічний стан та цілі російської сторони.

"Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають", - додав Подоляк.