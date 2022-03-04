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Арахамия о переговорах Украины с Россией: идем по согласованному коммюнике

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Пятница 04 марта 2022 15:30
Арахамия о переговорах Украины с Россией: идем по согласованному коммюнике Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Участник украинской делегации на переговорах с Россией по прекращению войны, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по договоренности сторон делегации работают по согласованному коммюнике, чтобы не нарушить логику переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"По договоренности сторон мы идем только по согласованному коммюнике, чтобы не нарушить логику. Вы же понимаете, что могут быть многие вещи, которые будут мешать переговорам. Относительно переговоров информация будет очень сжатой", - заявил он.

Напомним, вчера состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который завершился практически безрезультатно.

Пока стороны продвинулись только в гуманитарном вопросе. Украина и РФ договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Для взаимодействия будет создан специальный канал связи.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский объяснил мотивацию переговоров с агрессором.

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Давид Арахамия Война России против Украины
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