ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переговори з РФ не вигідні як для України, так і для ЄС: у Зеленського розповіли чому

Новость на русском →
Київ, Четвер 25 серпня 2022 12:33
Переговори з РФ не вигідні як для України, так і для ЄС: у Зеленського розповіли чому Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Переговорний процес з Росією невигідний як для України, так і для Європи, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через певний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Bild.

"Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир'я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою і далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир'я означатиме лише наступний етап війни через певний час", - зазначив він.

Подоляк вважає, що в разі такого неповного завершення війни в країну не ризикнуть повертатися багато українців і не прийдуть інвестиції.

"Це буде "наростаюча сіра зона", яка постійно буде тиснути на Європу. Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - сказав радник глави ОП.

Він переконаний, що країнам ЄС переговорний процес поки невигідний, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

Подоляк підкреслив, що переговори з Росією можна буде почати тільки тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом.

"Тільки після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними Reuters, Кремль сподівається, що енергетична криза в Європі і зимові холоди змусять лідерів ЄС тиснути на Україну, щоб вона почала переговори з Росією.

У той же час британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що зараз для України не час починати переговори з Росією, оскільки влада країни-агресора хоче тільки напасти і забрати життя українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна в Україні
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження