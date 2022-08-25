Переговори з РФ не вигідні як для України, так і для ЄС: у Зеленського розповіли чому

Переговорний процес з Росією невигідний як для України, так і для Європи, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через певний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Bild.

"Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир'я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою і далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир'я означатиме лише наступний етап війни через певний час", - зазначив він.

Подоляк вважає, що в разі такого неповного завершення війни в країну не ризикнуть повертатися багато українців і не прийдуть інвестиції.

"Це буде "наростаюча сіра зона", яка постійно буде тиснути на Європу. Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - сказав радник глави ОП.

Він переконаний, що країнам ЄС переговорний процес поки невигідний, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

Подоляк підкреслив, що переговори з Росією можна буде почати тільки тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом.

"Тільки після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", - підсумував він.