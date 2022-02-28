Переговоры РФ и Украины. Следующая встреча состоится в ближайшие дни

Украинская и российская делегации завершили первый раунд переговоров. В ближайшие дни состоится следующая встреча, она пройдет на польско-белорусской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.
"Мы подробно прошли по всем пункты повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть такая договоренность. До того времени руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", - заявил Мединский.
Напомним, 28 февраля между Украиной и Россией прошли переговоры. Встреча делегаций состоялась на белорусско-украинской границе.
После завершения первого раунда переговор советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что стороны возвращаются в столицы для проведения консультаций.