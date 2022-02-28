Переговори РФ і України. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями

Українська та російська делегації завершили перший раунд переговорів. Найближчими днями відбудеться наступна зустріч, вона пройде на польсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника президента РФ Володимира Мединського.
"Ми детально пройшли по всіх пунктах порядку. Знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати загальні позиції. І найголовніше - домовилися продовжити переговорний процес. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на польсько-білоруському кордоні. Є така домовленість. До того часу керівництво кожної з делегацій проконсультується по всіх переговорних позиціях з керівництвом країни", - заявив Мединський.
Нагадавши, 28 Лютого між Україною і Росією пройшли переговори. Зустріч делегацій відбулася на білорусько-українському кордоні.
Після завершення першого раунду переговорний процес глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що сторони повертаються до столиці для проведення консультацій.