RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Переговори РФ і України. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями

Автор: Наталія Юрченко

Українська та російська делегації завершили перший раунд переговорів. Найближчими днями відбудеться наступна зустріч, вона пройде на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника президента РФ Володимира Мединського.

"Ми детально пройшли по всіх пунктах порядку. Знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати загальні позиції. І найголовніше - домовилися продовжити переговорний процес. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на польсько-білоруському кордоні. Є така домовленість. До того часу керівництво кожної з делегацій проконсультується по всіх переговорних позиціях з керівництвом країни", - заявив Мединський.

Нагадавши, 28 Лютого між Україною і Росією пройшли переговори. Зустріч делегацій відбулася на білорусько-українському кордоні.

Після завершення першого раунду переговорний процес глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що сторони повертаються до столиці для проведення консультацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України