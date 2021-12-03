ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переговори Путіна і Байдена: ЗМІ оприлюднили ймовірну дату їх проведення

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 03 грудня 2021 09:14
Переговори Путіна і Байдена: ЗМІ оприлюднили ймовірну дату їх проведення Фото: президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна можуть відбутися 7 грудня. Однак остаточна дата поки що не узгоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Коммерсантъ".

За інформацією російських ЗМІ, зустріч двох президентів ймовірно буде проходити у форматі відеозв'язку.

"Їхня розмова (ймовірно, з відео-конференц-зв'язку) може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дату остаточно не погоджено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post писало, що Путін і Байден можуть зустрітися на початку 2022 року.

Зазначимо, вчора стало відомо, що президент США Джо Байден найближчим часом проведе прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. А поки Вашингтон закликає Москву відвести війська від українського кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону