Переговоры об обмене пленными вошли в финальную стадию

Переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", - говорится в сообщении.

Согласованием списков занимается Трехсторонняя контактная группа, которая проводит регулярные встречи в Минске, последний раз она собиралась в среду, 27 ноября. В нее входят представители России, Украины, ОБСЕ, "ДНР/ЛНР".

Ранее сообщалось, что на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы нормандской встречи. По его словам, украинская делегация попытается получить список пленных со сроками их возврата и добиться перемирия на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина на нормандской встречи готова пойти на компромисс, который принесет прогресс на Донбассе.