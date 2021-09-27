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Байден оценил успехи социал-демократов на выборах в Бундестаг

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Вашингтон, Понедельник 27 сентября 2021 10:32
Байден оценил успехи социал-демократов на выборах в Бундестаг Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии победу на выборах в парламент одержала Социал-демократическая партия. Президент США Джо Байден оценил успехи социал-демократов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на немецкое издание RND.

Он назвал "стойкой" Социал-демократическую партию Германии.

"Черт возьми... Они стойкие", - сказал Байден.

Выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. ЦИК Германии объявил, что победу на них одержала СДПГ. Партия набрала 25,7% голосов. Это первая победа социал-демократов на выборах, начиная с 2002 года.

Напомним, ЦИК объявил о распределении мест в Бундестаге.

Отметим, Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг.

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