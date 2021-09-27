Байден оценил успехи социал-демократов на выборах в Бундестаг
Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
В Германии победу на выборах в парламент одержала Социал-демократическая партия. Президент США Джо Байден оценил успехи социал-демократов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на немецкое издание RND.
Он назвал "стойкой" Социал-демократическую партию Германии.
"Черт возьми... Они стойкие", - сказал Байден.
Выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. ЦИК Германии объявил, что победу на них одержала СДПГ. Партия набрала 25,7% голосов. Это первая победа социал-демократов на выборах, начиная с 2002 года.