Переговоры нормандских советников России, Германии и Франции завершились

Советник президента России Дмитрий Козак завершил переговоры с политическими советниками президентов Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. Украинская сторона участия в нормандских переговорах не принимала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".
Переговоры политических советников участников нормандского формата переговоров по урегулированию на Донбассе длились более 4 часов.
Как рассказал журналистам Козак, на встрече обсуждали ряд практических шагов для реализации минских договоренностей для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Напомним, перед встречей с Козаком советники лидеров Германии и Франции провели переговоры с Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины и политическим советником от Украины.