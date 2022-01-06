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Переговоры нормандских советников России, Германии и Франции завершились

Автор: Дмитрий Левицкий

Советник президента России Дмитрий Козак завершил переговоры с политическими советниками президентов Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. Украинская сторона участия в нормандских переговорах не принимала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

Переговоры политических советников участников нормандского формата переговоров по урегулированию на Донбассе длились более 4 часов.

Как рассказал журналистам Козак, на встрече обсуждали ряд практических шагов для реализации минских договоренностей для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, перед встречей с Козаком советники лидеров Германии и Франции провели переговоры с Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины и политическим советником от Украины.

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