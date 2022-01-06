Переговори нормандських радників Росії, Німеччини та Франції завершилися

Радник президента Росії Дмитро Козак завершив переговори з політичними радниками президентів Німеччини та Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном. Українська сторона участі в нормандських переговорах не брала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".
Переговори політичних радників учасників нормандського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі тривали понад 4 години.
Як розповів журналістам Козак, на зустрічі обговорювали низку практичних кроків для реалізації мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на сході України.
Нагадаємо, перед зустріччю з Козаком радники лідерів Німеччини та Франції провели переговори з Андрієм Єрмаком, главою Офісу президента України та політичним радником від України.