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Ермак созвонился с советниками Франции и Германии. Перед их визитом в Москву

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Вторник 04 января 2022 22:13
Ермак созвонился с советниками Франции и Германии. Перед их визитом в Москву Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Телефонные консультации состоялись перед их визитом в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в Twitter.

По его словам, собеседники договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.

"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Напомним, в Москве 6 января состоится встреча спецпредставителей стран "нормандского формата" по Украине. Во встрече примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

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Франция Германия Андрей Ермак
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