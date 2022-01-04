Ермак созвонился с советниками Франции и Германии. Перед их визитом в Москву
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Телефонные консультации состоялись перед их визитом в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в Twitter.
По его словам, собеседники договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.
"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.
Напомним, в Москве 6 января состоится встреча спецпредставителей стран "нормандского формата" по Украине. Во встрече примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.