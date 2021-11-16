UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Переговоры Меркель и Лукашенко были однозначно преждевременны, - посол Польши в ЕС

Автор: Иванна Шовкун

Посол Польши в ЕС Анджей Садос считает, что переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко были преждевременными. Это был первый контакт западного лидера с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые были признаны сфальсифицированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.

Польша, хотя и называет эти переговоры определенно преждевременными, не считает, что они противоречат недавним решениям ЕС о санкциях против белорусского режима. К такой договоренности пришли министры иностранных дел 27 стран. Они приняли решение о продлении санкций против Беларуси.

Напомним, Меркель и Лукашенко в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский говорил, что открытой войны с Беларусью не будет. По его словам, Александр Лукашенко не готов применять оружие.

Также президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоАнгела Меркель