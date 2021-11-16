Переговоры Меркель и Лукашенко были однозначно преждевременны, - посол Польши в ЕС

Посол Польши в ЕС Анджей Садос считает, что переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко были преждевременными. Это был первый контакт западного лидера с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые были признаны сфальсифицированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24 .

Польша, хотя и называет эти переговоры определенно преждевременными, не считает, что они противоречат недавним решениям ЕС о санкциях против белорусского режима. К такой договоренности пришли министры иностранных дел 27 стран. Они приняли решение о продлении санкций против Беларуси.

Напомним, Меркель и Лукашенко в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.