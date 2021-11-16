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Переговори Меркель та Лукашенко були однозначно передчасними, - посол Польщі в ЄС

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Польща, Вівторок 16 листопада 2021 14:58
Переговори Меркель та Лукашенко були однозначно передчасними, - посол Польщі в ЄС Фото: посол Польщі в ЄС Анджей Садос вважає, що переговори Меркель та Лукашенка були передчасними (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Посол Польщі в ЄС Анджей Садос вважає, що переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель з Олександром Лукашенком були передчасними. Це був перший контакт західного лідера з Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року, які були визнані сфальшованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

Польща, хоч і називає ці переговори безумовно передчасними, не вважає, що вони суперечать нещодавнім рішенням ЄС щодо санкцій проти білоруського режиму. До такої домовленості дійшли міністри закордонних справ 27 країн. Вони ухвалили рішення про продовження санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, Меркель та Лукашенко під час бесіди сторони обговорили складну ситуацію на кордоні ЄС та Білорусі. Особливу увагу лідери приділили необхідності надання гуманітарної допомоги біженцям і мігрантам, які там перебувають.

Раніше що віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський говорив, що відкритої війни з Білоруссю не буде. За його словами, Олександр Лукашенко не готовий застосовувати зброю.

Також президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком.

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Олександр Лукашенко Ангела Меркель
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