Переговори Меркель та Лукашенко були однозначно передчасними, - посол Польщі в ЄС

Посол Польщі в ЄС Анджей Садос вважає, що переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель з Олександром Лукашенком були передчасними. Це був перший контакт західного лідера з Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року, які були визнані сфальшованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24 .

Польща, хоч і називає ці переговори безумовно передчасними, не вважає, що вони суперечать нещодавнім рішенням ЄС щодо санкцій проти білоруського режиму. До такої домовленості дійшли міністри закордонних справ 27 країн. Вони ухвалили рішення про продовження санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, Меркель та Лукашенко під час бесіди сторони обговорили складну ситуацію на кордоні ЄС та Білорусі. Особливу увагу лідери приділили необхідності надання гуманітарної допомоги біженцям і мігрантам, які там перебувають.