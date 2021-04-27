Переговоры с "Л/ДНР" - это красная линия для Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это красная линия. Ее, по словам министра, Украина никогда не перейдет.

Об этом он заявил в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC News World.

"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украине. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта - в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин предложением Зеленскому вести переговоры с "ЛДНР" фактически признал их и вывел Россию из минских соглашений.