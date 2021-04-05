Переговоры о коалиции между "Слугой народа" и "Батькивщиной" не ведутся

"Тимошенко неудобно находиться в оппозиции, потому что это не дает ни ей, ни ее команде никакого развития. И, судя по всему, она устала от такого положения вещей. Поэтому она ищет пути, чтобы перейти во власть. Но никаких реальных переговоров о коалиции не ведется", - сказал РБК-Украина информированный источник в окружении президента Владимира Зеленского.

Разговоры о коалиции запускает не только "Батькивщина", но и президентская политсила, чтобы держать в тонусе собственных депутатов. Как отмечает еще один источник РБК-Украина, далеко не все во фракции поддерживают такой союз.

"Одни - по идеологическим соображениям. Другие понимают, что их голоса обесценятся и с ними больше не станут торговаться за поддержку решений, важных для линии партии", - говорится в материале.