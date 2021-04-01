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Переговоры о коалиции с "Голосом" сейчас не ведутся, - глава партии

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 09:22
Переговоры о коалиции с "Голосом" сейчас не ведутся, - глава партии Фото: Кира Рудык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Глава партии "Голос" Кира Рудык рассказала, что сегодня переговоры о коалиции с партией не ведутся. Хотя циклически какие-то разговоры идут.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста о том, корректно ли будет сказать, что переговоры о коалиции с "Голосом" пока не ведутся, она ответила: "Да, корректно".

В прошлый раз, по ее словам, был разговор о коалиции после изгнания нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

"Логично, что ты должен страховаться. Но мы были бы неудобным коалициантом. Потому что наша позиция неизменна: хорошие вещи мы будем поддерживать, нам не надо для этого идти в коалицию. Если же плохие - не будем поддерживать ни в оппозиции, ни в коалиции", - отметила она.

Напомним, в партии заявили, что Святослав Вакарчук не принимает участие в жизни партий "Голоса".

Также Кира Рудик сообщила, что конфликт в парламентской фракции партия "Голос" планирует решить во время партийного слушания. До этого в партии хотят дождаться заключения контрольно-ревизионной комиссии по ситуации.

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