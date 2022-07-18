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Переговоры с Индией об ограничении цен на российскую нефть "обнадеживают", - глава Минфина США

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и затруднить Москве финансирование войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Разговоры, которые у меня были, в целом были обнадеживающими", - сказала Йеллен.

По ее словам, Индия не давала никаких обещаний относительно ограничения цен на нефть, но работала с Соединенными Штатами и "не выражала враждебности по отношению к этой идее".

Йеллен сообщила журналистам в субботу, что она провела продуктивные двусторонние встречи по поводу предложенного потолка цен с более чем шестью коллегами в кулуарах встречи финансовых чиновников Группы 20 на индонезийском острове Бали.

Министерство финансов сообщило, что она встречалась там с официальными лицами из Саудовской Аравии, Австралии, Южной Африки, Турции и Сингапура.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что максимальная цена на российскую нефть после введения принудительных ограничений со стороны стран "Большой семерки" составит не более половины текущей закупочной цены.

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