Переговори з Індією про обмеження цін на російську нафту є "обнадійливими", - глава Мінфіну США

"Розмови, які я мала, в цілому були обнадійливими", - сказала Єллен.

За її словами, Індія не давала ніяких обіцянок щодо обмеження цін на нафту, але працювала зі Сполученими Штатами і "не висловлювала ворожості по відношенню до цієї ідеї".

Єллен повідомила журналістам у суботу, що вона провела продуктивні двосторонні зустрічі з приводу запропонованої цінової стелі з більш ніж шістьма колегами в кулуарах зустрічі фінансових чиновників групи 20 на індонезійському острові Балі.

Міністерство фінансів повідомило, що вона зустрічалася там з офіційними особами з Саудівської Аравії, Австралії, Південної Африки, Туреччини та Сінгапуру.