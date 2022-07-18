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Переговори з Індією про обмеження цін на російську нафту є "обнадійливими", - глава Мінфіну США

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів США Джанет Єллен назвала "обнадійливими" переговори з Індією про пропоновану цінову стелю на російську нафту. Вашингтон просуває план, щоб знизити ціни на нафту і ускладнити Москві фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Розмови, які я мала, в цілому були обнадійливими", - сказала Єллен.

За її словами, Індія не давала ніяких обіцянок щодо обмеження цін на нафту, але працювала зі Сполученими Штатами і "не висловлювала ворожості по відношенню до цієї ідеї".

Єллен повідомила журналістам у суботу, що вона провела продуктивні двосторонні зустрічі з приводу запропонованої цінової стелі з більш ніж шістьма колегами в кулуарах зустрічі фінансових чиновників групи 20 на індонезійському острові Балі.

Міністерство фінансів повідомило, що вона зустрічалася там з офіційними особами з Саудівської Аравії, Австралії, Південної Африки, Туреччини та Сінгапуру.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що максимальна ціна на російську нафту після введення примусових обмежень з боку країн "Великої сімки" складе не більше половини поточної закупівельної ціни.

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