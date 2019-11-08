ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переговори по газу в Брюсселі завершилися без погодженої дати наступної зустрічі

Новини » Політика     08.11.2019 - 20:48
Переговори по газу в Брюсселі завершилися без погодженої дати наступної зустрічі
Фото: Брюссель (twitter.com/EU_Commission)

Переговори тривали понад 4,5 годин

Тристоронні консультації України, Російської Федерації та Європейського союзу щодо газу на рівні експертів завершилися в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, переговори тривали понад 4,5 годин.

У ході переговор обговорювалася підготовка нового раунду тристоронніх міністерських консультацій за контрактом на постачання і транзит російського газу через Україну в країни ЄС з 1 січня 2020 року. На даний момент не визначена дата зустрічі.

"Рішення будуть приймати міністри, ми можемо тільки пропонувати", - заявив глава російської делегації, заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський.

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що українська сторона налаштована конструктивно перед технічними консультаціями в Брюсселі, про підписання угод з транспортуванні газу по території України.

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.

Україна обговорила з Італією щодо економічного співробітництва Росія пригрозила США створенням заборонених ракет
Новини України Російська ФедераціяУкраїнагазовые переговоры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся