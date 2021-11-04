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Переговоры по ядерной сделке с Ираном возобновятся в конце ноября

Автор: Наталья Скороход

Переговоры между мировыми державами по ядерной сделке с Ираном возобновятся в конце ноября. Такое заявление сделали в Европейской дипломатической службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В заявлении говорится, что переговоры состоятся 29 ноября в Вене.

Остальные участники сделки - это Великобритания, Китай, Франция, Германия, Россия, Иран.

"Мы договорились начать переговоры с целью отмены незаконных и бесчеловечных санкций 29 ноября в Вене", - написал он в Twitter.

Напомним, что Иран согласился возобновить переговоры по ядерной сделке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны после встречи с посредниками ЕС в Брюсселе.

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ИранЯдерное соглашение