Переговоры по ядерной сделке с Ираном возобновятся в конце ноября

Переговоры между мировыми державами по ядерной сделке с Ираном возобновятся в конце ноября. Такое заявление сделали в Европейской дипломатической службе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
В заявлении говорится, что переговоры состоятся 29 ноября в Вене.
Остальные участники сделки - это Великобритания, Китай, Франция, Германия, Россия, Иран.
"Мы договорились начать переговоры с целью отмены незаконных и бесчеловечных санкций 29 ноября в Вене", - написал он в Twitter.
Напомним, что Иран согласился возобновить переговоры по ядерной сделке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны после встречи с посредниками ЕС в Брюсселе.