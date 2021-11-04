Переговори щодо ядерної угоди з Іраном відновляться наприкінці листопада

Переговори між світовими державами щодо ядерної угоди з Іраном відновляться в кінці листопада. Таку заяву зробили в Європейській дипломатичній службі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
У заяві йдеться, що переговори відбудуться 29 листопада у Відні.
Решта учасників угоди - це Великобританія, Китай, Франція, Німеччина, Росія, Іран.
"Ми домовилися почати переговори з метою скасування незаконних і нелюдських санкцій 29 листопада у Відні", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, що Іран погодився відновити переговори щодо ядерної угоди. Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни після зустрічі з посередниками ЄС у Брюсселі.