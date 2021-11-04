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Переговори щодо ядерної угоди з Іраном відновляться наприкінці листопада

Автор: Наталья Скороход

Переговори між світовими державами щодо ядерної угоди з Іраном відновляться в кінці листопада. Таку заяву зробили в Європейській дипломатичній службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

У заяві йдеться, що переговори відбудуться 29 листопада у Відні.

Решта учасників угоди - це Великобританія, Китай, Франція, Німеччина, Росія, Іран.

"Ми домовилися почати переговори з метою скасування незаконних і нелюдських санкцій 29 листопада у Відні", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що Іран погодився відновити переговори щодо ядерної угоди. Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни після зустрічі з посередниками ЄС у Брюсселі.

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ІранЯдерна угода