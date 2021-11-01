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Блинкен: возобновление ядерного соглашения зависит от Ирана

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Вашингтон, Понедельник 01 ноября 2021 02:15
Блинкен: возобновление ядерного соглашения зависит от Ирана Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США "синхронно действуют" с Великобританией, Германией и Францией по возвращению Ирана к ядерному соглашению. Неясно, готов ли Тегеран снова "значимым образом" присоединиться к переговорам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена прозвучало на следующий день после того, как Соединенные Штаты, Германия, Франция и Великобритания призвали Иран возобновить выполнение ядерного соглашения 2015 года, чтобы "избежать опасной эскалации".

"Это действительно зависит от того, серьезно ли Иран относится к этому. Все наши страны, в сотрудничестве, кстати, с Россией и Китаем, твердо верят, что это был бы лучший путь вперед", - сказал государственный секретарь на вопрос о том, когда Иран присоединился к ядерным переговорам.

Лидеры четырех стран, надеющихся убедить Тегеран прекратить обогащать уран к уровню, приближенному к уровню оружия, заявили 30 октября, что они хотят решения путем переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил, что если Соединенные Штаты серьезно относятся к возвращению Тегерана к ядерному соглашению 2015 года с мировыми государствами, президент Джо Байден может просто издать "распоряжение".

Ранее мы писали, что миссия МАГАТЭ в Иране оказалась под угрозой.

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