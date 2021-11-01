Блинкен: возобновление ядерного соглашения зависит от Ирана

США "синхронно действуют" с Великобританией, Германией и Францией по возвращению Ирана к ядерному соглашению. Неясно, готов ли Тегеран снова "значимым образом" присоединиться к переговорам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена прозвучало на следующий день после того, как Соединенные Штаты, Германия, Франция и Великобритания призвали Иран возобновить выполнение ядерного соглашения 2015 года, чтобы "избежать опасной эскалации".

"Это действительно зависит от того, серьезно ли Иран относится к этому. Все наши страны, в сотрудничестве, кстати, с Россией и Китаем, твердо верят, что это был бы лучший путь вперед", - сказал государственный секретарь на вопрос о том, когда Иран присоединился к ядерным переговорам.

Лидеры четырех стран, надеющихся убедить Тегеран прекратить обогащать уран к уровню, приближенному к уровню оружия, заявили 30 октября, что они хотят решения путем переговоров.