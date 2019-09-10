ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КНДР запустила еще две ракеты в Японское море

Новости » Политика    10.09.2019 - 05:18
КНДР запустила еще две ракеты в Японское море
Фото: лидент КНДР Ким Чен Ын наблюдает за ракетными испытаниями (kcna)

Это уже восьмые пуски за последние несколько месяцев

Cеверная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что ракетные пуски были проведены немедленно после того, как КНДР заявила о намерении возобновить переговоры с США о будущем своей ядерной программы.

Это восьмые пуски, проведенные после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидеры Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями.

Министерство обороны Японии сообщило, что у него нет данных о том, что северокорейские баллистические ракеты попали в ее территориальные воды, добавив, что ныне не имеется немедленной угрозы национальной безопасности.

Высокопоставленный представитель Администрации США заявил, что в курсе сообщений о северокорейских пусках.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и активно консультируемся с нашими союзниками в регионе", - сказал он.

Ранее в Северной Кореи заявили, что готовы возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября.

РБК-Украина писало, что Северная Корея (КНДР) в субботу 24 августа испытала "сверхбольшую многоразовую ракетную установку", выпустив в море две баллистические ракеты малой дальности.

Ким Чен Ын официально стал главой КНДР КНДР разрабатывает ракеты нового типа, - Минобороны Японии
Новости Украины КНДРракетные испытания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь