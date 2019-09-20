ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КНДР приветствуют новый метод Трампа по ядерным переговорам

Новости » В мире    20.09.2019 - 12:58
В КНДР приветствуют новый метод Трампа по ядерным переговорам
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

КНДР и США могут провести переговоры в конце сентября

В Северной Кореи (КНДР) заявили, что приветствуют предложение президента США Дональда Трампа о новом методе ведения переговоров о ядерном разоружении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что главный переговорщик по ядерным вопросам КНДР Ким Мен Гил назвал мудрым решение Трампа об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона. В связи с этим в КНДР с оптимизмом смотрят на предстоящие переговоры.

"В настоящий момент я не совсем уверен, что он подразумевал в своем предложении о новом методе, но мне кажется, он подразумевает, что пошаговое решение при создании доверия друг к другу, быть лучшим вариантом", - заявил Ким.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с КНДР были заморожены из-за действий Болтона, сообщив о новых методах в переговорах с Пхеньяном.

Напомним, в начале сентября КНДР заявили о готовности возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября, которые были заморожены с февраля месяца. При этом Пхеньян требовал от Вашингтона предпринять новый подход в переговорах.


США и Китай возобновили подготовку к торговым переговорам Адвокат Трампа признал, что просил власть Украины расследовать дело Байдена
Новости Украины Дональд ТрампКНДРСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь