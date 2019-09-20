В КНДР приветствуют новый метод Трампа по ядерным переговорам

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

КНДР и США могут провести переговоры в конце сентября

В Северной Кореи (КНДР) заявили, что приветствуют предложение президента США Дональда Трампа о новом методе ведения переговоров о ядерном разоружении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что главный переговорщик по ядерным вопросам КНДР Ким Мен Гил назвал мудрым решение Трампа об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона. В связи с этим в КНДР с оптимизмом смотрят на предстоящие переговоры.

"В настоящий момент я не совсем уверен, что он подразумевал в своем предложении о новом методе, но мне кажется, он подразумевает, что пошаговое решение при создании доверия друг к другу, быть лучшим вариантом", - заявил Ким.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с КНДР были заморожены из-за действий Болтона, сообщив о новых методах в переговорах с Пхеньяном.

Напомним, в начале сентября КНДР заявили о готовности возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября, которые были заморожены с февраля месяца. При этом Пхеньян требовал от Вашингтона предпринять новый подход в переговорах.



