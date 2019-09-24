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Переговори про денуклиаризации КНДР поновляться через 2-3 тижні, - корейська розвідка

Новини » В світі    24.09.2019 - 12:23
Переговори про денуклиаризации КНДР поновляться через 2-3 тижні, - корейська розвідка

За даними розвідки, існує висока ймовірність чергової зустрічі лідерів США і КНДР

Південнокорейське шпигунське агентство заявило законодавцям на закритому брифінгу у вівторок, 25 вересня, що переговори з денукліаризації Північної Кореї між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом, ймовірно, відновляться протягом двох-трьох тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що Кім Мін Ки, один з південнокорейських законодавців, на спільному брифінгу влади США і Південної Кореї, процитував шпигунську службу, заявивши, що "існує висока ймовірність відновлення переговорів на робочому рівні (між США та Північною Кореєю, - ред) протягом двох-трьох тижнів".

Він також повідомив, що ще один саміт Трампа-Кіма може відбутися в цьому році, якщо дві країни досягнуть прогресу у цих робочих переговорах з ядерної проблеми.

Зазначимо, дипломатичні зусилля США, спрямовані на припинення північнокорейської ядерної кризи, залишилися в глухому куті, оскільки другий саміт лідерів цих держав у В'єтнамі в лютому 2019 року завершився без будь-якої угоди через сварку через економічні санкції США проти Північної Кореї.

В останні місяці Північна Корея провела серію випробувань ракет малої дальності та інших озброєнь, явно прагнучи чинити тиск на Вашингтон і збільшити свої важелі впливу на майбутні переговори. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зажадав, щоб Трамп висунув взаємоприйнятні пропозиції щодо порятунку дипломатії до кінця грудня.

Трамп применшив значення недавніх запусків зброї у Північній Кореї і сказав, що він підтримує хороші відносини з Кімом.

Нагадаємо, у понеділок на саміті ООН Трамп сказав, що ще одна зустріч з Кім Чен Ином "може відбутися найближчим часом".

Незважаючи на це, 16 вересня Трамп заявив, що поки не готовий до візиту в КНДР за запрошенням Кім Чен Ина. Він зазначив, що сторони не готові до організації такого візиту.

Раніше КНДР запустила дві ракети в Японське море. Ракетні пуски були проведені негайно після того, як КНДР заявила про намір відновити переговори з США про майбутнє своєї ядерної програми.

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