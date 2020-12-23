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Переговори про Brexit можуть тривати і після Нового року, - Politico

Середа 23 грудня 2020 10:33
Переговори про Brexit можуть тривати і після Нового року, - Politico
Фото: прапори Великобританії і ЄС (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У вівторок, 23 грудня, переговори про майбутні відносини між Великою Британією та Євросоюзом завершилися безрезультатно через питання риболовлі. Проте Брюссель готовий продовжувати переговори навіть після 1 січня.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, після брифінгу головного переговірника ЄС Мішеля Барньє з послами країн-членів один дипломат повідомив, що "досягнутий прогрес" і що "більшість питань попередньо закриті або близькі до узгодження".

"Розбіжності в рибному господарстві залишаються важкими для подолання... На жаль, Британія ще недостатньо рухається, щоб укласти справедливу угоду про рибне господарство", - сказав дипломат.

Учасниками переговорів заявляють, що ЄС буде дуже важко ратифікувати потенційну угоду до кінця року, коли закінчиться перехідний період. Однак Барньє заявив, що Євросоюз готовий продовжувати переговори.

"ЄС не закриє двері для Британії та залишається готовим до переговорів навіть після 1 січня", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не буде продовжувати на 2021 рік переговори з ЄС з приводу майбутніх відносин сторін після Brexit. Джонсон відхилив прохання законодавців від британської Консервативної партії.

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