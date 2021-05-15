Переговоры Азербайджана и Армении по границе не принесли результатов: их продолжат 16 мая

Переговоры между Арменией и Азербайджаном по ситуации на границе в Нагорном Карабах е не принесли результатов. Баку и Ереван договорились продолжить их завтра, 16 мая.

Отмечается, что армянская сторона в очередной раз потребовала от азербайджанских вооруженных сил покинуть суверенную территорию страны и вернуться на исходные позиции без каких-либо условий для избежания дальнейшего обострения ситуации и непредсказуемых последствий. В результате встречи была достигнута договоренность продолжить переговоры завтра, 16 мая.

"Сегодня закончились переговоры по урегулированию ситуации в некоторых приграничных районах, направленных на улаживание конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.

МИД Азербайджана назвал реакцию Армении неадекватной. По версии Баку, согласно мирному соглашению после войны за Нагорный Карабах, в приграничных с Арменией районах размещаются азербайджанские пограничники.

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме он попросил Россию оказать военную помощь Армении из-за очередного конфликта в Нагорном Карабахе.