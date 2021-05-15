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Переговори Азербайджану і Вірменії щодо кордону не принесли результатів: їх продовжать 16 травня

Автор: РБК-Україна

Переговори між Вірменією та Азербайджаном щодо ситуації на кордоні в Нагірному Карабахе не принесли результатів. Баку і Єреван домовилися продовжити їх завтра, 16 травня.

Про це повідомило оборонне відомство Вірменії.

"Сьогодні закінчилися переговори щодо врегулювання ситуації в деяких прикордонних районах, спрямованих на залагодження конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вірменська сторона в черговий раз зажадала від Азербайджанських Збройних сил покинути суверенну територію країни і повернутися на вихідні позиції без будь-яких умов для уникнення подальшого загострення ситуації і непередбачуваних наслідків. В результаті зустрічі була досягнута домовленість продовжити переговори завтра, 16 травня.

Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно з мирною угодою після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.

При цьому що виконує обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. У листі він попросив Росію надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікт в Нагірному Карабасі.

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