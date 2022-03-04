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После переговоров Украины и РФ появилась реальная надежда на "режим тишины", - мэр Мариуполя

Автор: Владимир Костырин

В мэрии Мариуполя считают, что после второго раунда переговоров Украины и России о прекращении полномасштабного вторжения оккупационных войск в страну есть надежда на временный "режим тишины" для восстановления инфраструктуры и открытия гуманитарного "зеленого" коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

"После сегодняшних (в четверг, 3 марта, - Ред.) переговоров в Белоруссии появилась реальная надежда временного прекращения огня для восстановления инфраструктуры и открытия гуманитарного "зеленого" коридора для поставки медикаментов и продуктов. Завтра (в пятницу, 4 марта) будет больше понимания и конкретики по ситуации", - цитирует его заявление пресс-служба Мариупольского городского совета.

Бойченко подчеркивает, что первоочередная задача городских властей, это восстановление электроснабжение полумиллионного Мариуполя.

"Следующая - восстановить водоснабжение. Уже сформированы аварийные бригады, есть понимание, что и как делать", - сказал мэр.

Однако для начала реализации этих работ необходим режим тишины.

"Мы не просто говорим, мы кричим, чтобы международное сообщество услышало наш голос о сложившейся гуманитарной катастрофе для нашего города. И сегодня голос Мариуполя был услышан", - сказал градоначальник.

Он также обратил внимание, что Мариуполь более суток находился под постоянным обстрелом российских войск. В это время ВСУ продолжают уверенно держать позиции и защищают город от врагов, которые намеренно обстреливают мирные кварталы Мариуполя.

"Ни у кого уже нет сомнения - это акт геноцида русских оккупантов против украинского народа, против нас с вами. Когда мы победим, история расставит все на свои места и виновные в этой ужасной трагедии точно понесут наказание", - заявляет Бойченко.

Напомним, 3 марта в Беларуси прошел второй раунд переговоров с Россией о прекращении полномасштабного вторжения российских военных в Украину. По основным вопросам встреча закончилась практически безрезультатно.

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