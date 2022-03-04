Після переговорів України і РФ з'явилася реальна надія на "режим тиші", - мер Маріуполя

"Після сьогоднішніх (у четвер, 3 березня, - Ред.) переговорів в Білорусії з'явилася реальна надія тимчасового припинення вогню для відновлення інфраструктури і відкриття гуманітарного "зеленого" коридору для постачання медикаментів і продуктів. Завтра (у п'ятницю, 4 березня) буде більше розуміння і конкретики щодо ситуації", - цитує його заяву прес-служба Маріупольської міської ради.

Бойченко наголошує, що першочергове завдання міської влади, це відновлення електропостачання півмільйонного Маріуполя.

"Наступне - відновити водопостачання. Вже сформовані аварійні бригади, є розуміння, що і як робити", - сказав мер.

Однак для початку реалізації цих робіт необхідний режим тиші.

"Ми не просто говоримо, ми кричимо, щоб міжнародне співтовариство почуло наш голос про сформовану гуманітарну катастрофу для нашого міста. І сьогодні голос Маріуполя був почутий", - сказав градоначальник.

Він також звернув увагу, що Маріуполь понад добу перебував під постійним обстрілом російських військ. У цей час ЗСУ продовжують впевнено тримати позиції та захищають місто від ворогів, які навмисно обстрілюють мирні квартали Маріуполя.

"Ні в кого вже немає сумніву - це акт геноциду російських окупантів проти українського народу, проти нас з вами. Коли ми переможемо, історія розставить все на свої місця і винні в цій жахливій трагедії точно понесуть покарання", - заявляє Бойченко.