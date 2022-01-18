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После переговоров в Украине Блинкен встретится с Лавровым в Женеве, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Украину и Германию проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча пройдет в Женеве 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Дженнифер Ханслер.

"Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились встретиться в Женеве в пятницу (21 января - ред.) после переговоров Блинкена в Киеве и Берлине", - цитирует корреспондент заявление высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Ранее МИД России подтвердил, что Блинкен и Лавров могут встретиться в ближайшее время в Европе. В российском дипведомстве не уточнили дату переговоров. Там заявили, что встреча находится в стадии активной проработки.

Напомним, Блинкен посетит Украину 19 января и проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Отметим, ранее сообщалось, что новые контакты по "гарантиям безопасности" для России могут пройти в ближайшие дни.

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Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияЭнтони Блинкен