UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

После переговоров с Путиным. У Зеленского ожидают разговора с Байденом, но даты пока нет

Автор: Владислав Красинский

Сегодня планируется разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В Офисе украинского президента ожидают, что американский лидер позвонит Владимиру Зеленскому после этого.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он напомнил, что вчера состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского. Во время него в контексте мирного урегулирования они частично коснулись и предстоящего разговора Байдена и Путина.

"Если вспомнить предыдущий раз, то сначала Блинкен позвонил Зеленскому, потом поговорили Байден с Путиным, а затем Байден позвонил президенту Украины. Поэтому сейчас так же звонок американского президента Зеленскому - будет логичным и ожидаемым шагом", - объяснил Никифоров.

Он также не исключил, что такой звонок состоится в ближайшее время. Однако точных сведений о дате и времени разговора президентов США и Украины пока нет.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что в ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДжозеф Байден