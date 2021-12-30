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Після переговорів з Путіним. У Зеленського очікують розмову з Байденом, але дати поки немає

Автор: Владислав Красінський

Сьогодні планується розмова президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена. В Офісі українського президента очікують, що американський лідер зателефонує Володимиру Зеленському після цього.

Про це РБК-Україна повідомив речник президента України Сергій Нікіфоров.

Він нагадав, що вчора відбулася телефонна розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського. Під час неї в контексті мирного врегулювання вони частково торкнулися і майбутньої розмови Байдена та Путіна.

"Якщо згадати попередній раз, то спочатку Блінкен подзвонив Зеленському, потім поговорили Байден з Путіним, а потім Байден подзвонив президенту України. Тому зараз так само дзвінок американського президента Зеленському - буде логічним і очікуваним кроком", - пояснив Нікіфоров.

Він також не виключив, що такий дзвінок відбудеться найближчим часом. Однак точних деталей щодо дати та часу розмови президентів США та України наразі немає.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що найближчим часом відбудеться бесіда Байдена із Зеленським.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДжозеф Байден