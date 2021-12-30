Після переговорів з Путіним. У Зеленського очікують розмову з Байденом, але дати поки немає

Сьогодні планується розмова президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена. В Офісі українського президента очікують, що американський лідер зателефонує Володимиру Зеленському після цього.

Він нагадав, що вчора відбулася телефонна розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського. Під час неї в контексті мирного врегулювання вони частково торкнулися і майбутньої розмови Байдена та Путіна.

"Якщо згадати попередній раз, то спочатку Блінкен подзвонив Зеленському, потім поговорили Байден з Путіним, а потім Байден подзвонив президенту України. Тому зараз так само дзвінок американського президента Зеленському - буде логічним і очікуваним кроком", - пояснив Нікіфоров.

Він також не виключив, що такий дзвінок відбудеться найближчим часом. Однак точних деталей щодо дати та часу розмови президентів США та України наразі немає.