Після переговорів з Путіним. У Зеленського очікують розмову з Байденом, але дати поки немає

Сьогодні планується розмова президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена. В Офісі українського президента очікують, що американський лідер зателефонує Володимиру Зеленському після цього.
Про це РБК-Україна повідомив речник президента України Сергій Нікіфоров.
Він нагадав, що вчора відбулася телефонна розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського. Під час неї в контексті мирного врегулювання вони частково торкнулися і майбутньої розмови Байдена та Путіна.
"Якщо згадати попередній раз, то спочатку Блінкен подзвонив Зеленському, потім поговорили Байден з Путіним, а потім Байден подзвонив президенту України. Тому зараз так само дзвінок американського президента Зеленському - буде логічним і очікуваним кроком", - пояснив Нікіфоров.
Він також не виключив, що такий дзвінок відбудеться найближчим часом. Однак точних деталей щодо дати та часу розмови президентів США та України наразі немає.
Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що найближчим часом відбудеться бесіда Байдена із Зеленським.