Переговорна рамка щодо вступу України до ЄС буде готова влітку, - президент Єврокомісії

"Ми робимо чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. І ми працюємо над переговорними рамками. Моє найкраще припущення, що вони не будуть готові перед європейськими виборами, а після них, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це потребуватиме часу. Але я думаю, що десь улітку, на початку літа ми будемо готові", - заявила фон дер Ляєн.

Варто додати, що європейські вибори відбудуться на початку червня.

Вступу України в ЄС

У грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, попри погрози Угорщини заблокувати таке рішення.

Як розповіла нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Також нещодавно Кабінет міністрів затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.