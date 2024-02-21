Переговорная рамка по вступлению Украины в ЕС будет готова летом, - президент Еврокомиссии

"Мы делаем замечательный прогресс в отношении процесса скрининга. Это очень хорошо. И мы работаем над переговорными рамками. Мое лучшее предположение, что они не будут готовы перед европейскими выборами, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это потребует времени. Но я думаю, что где-то летом, в начале лета мы будем готовы", - заявила фон дер Ляйен.

Стоит добавить, что европейские выборы состоятся в начале июня.

Вступление Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.

Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.