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Переговорная рамка по вступлению Украины в ЕС будет готова летом, - президент Еврокомиссии

Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Переговорная рамка по вступлению Украины в Европейский союз будет готова ориентировочно в начале лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы делаем замечательный прогресс в отношении процесса скрининга. Это очень хорошо. И мы работаем над переговорными рамками. Мое лучшее предположение, что они не будут готовы перед европейскими выборами, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это потребует времени. Но я думаю, что где-то летом, в начале лета мы будем готовы", - заявила фон дер Ляйен.

Стоит добавить, что европейские выборы состоятся в начале июня.

Вступление Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.

Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

 

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ЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен