Переговорів без Путіна у Туреччині не буде? Що кажуть у Зеленського

"Рішення буде приймати президент безумовно, чи маємо (в такому разі - ред.) про щось говорити. Але тоді точно (це переговори - ред.) не на рівні президента. Давайте тут зафіксуємо, що президент може розмовляти тільки з суб'єктом Путіним. Тому що це про рішення, це про відповідальності. Все інше - це про пропаганду", - зазначив Подоляк.

В переговорах делегацій немає сенсу

За його словами, українська делегація, звісно, буде присутня в Стамбулі разом із президентом, але лише главі державі вирішувати, чи "потрібно дограти в ту гру, яку пропонують американці" з точки зору переговорів.

"Я сенсу в цьому особливого не бачу (говорити не на рівні лідерів - ред.). І президент України чітко це розуміє. Тут або-або. Тобто або ми дійсно хочемо вийти на якісь рішення, а тоді треба, щоб був Путін. Якщо там Путіна немає, то це приїхали люди, які просто будуть озвучувати стандартні пропагандистські кліше. До реальності вони не мають ніякого відношення", - зазначив радник керівника ОП.

Переговори як майданчик для пропаганди РФ

На думку Подоляка, представники Росії будуть використовувати майданчик в Туреччині для того, щоб озвучити все ті ж "хотєлки" Путіна.

"Лавров і той же Ушаков вже неодноразово це казав, що вони "готові до негайних безумовних переговорів", але тільки якщо ми виконаємо умови. А які умови? Мовляв, якщо будете готові: визнати території російськими; визнати, що Україна не має права на свою суб'єктність; визнати, що не маємо по суті права на свою армію; і не маємо права на партнерські/альянські відносини. Це все - нереалістично в повному сенсі, а іншого Лавров просто вимовити не зможе в силу певних лінгвістичних складностей з російською мовою в нього", - підкреслив Подоляк.

Він ще раз нагадав, що є чітка позиція Зеленського, який хоче особисто зустрітися з Путіним, бо лише така зустріч може принести якісь рішення.

"І це дійсно можуть бути рішення, вони можуть там так чи інакше складно народжуватись, складна може бути дискусія. Але між тим це можуть бути рішення попередні. Але якщо там немає Путіна, то ніяких рішень точно не буде", - наголосив Подоляк.