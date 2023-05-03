Переговорів бути не може: у Путіна істерично висловилися про "атаку" дронів на Кремль

Найближчі соратники російського диктатора Володимира Путіна істерично відреагували на "атаку" дронів на Кремль. Після такого у РФ закликають не вести жодних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної думи Федеральних зборів РФ В'ячеслава Володіна.
"Теракт" щодо президента - це "напад" на Росію. "Київський нацистський" режим слід визнати терористичною організацією", - істерично заявив Володін.
На його думку, "атака" дронів на Кремль є "замахом" на диктатора Путіна і це "загрожує" безпеці Росії, Європи та світу.
"Жодних переговорів із "режимом" Зеленського бути не може. Вимагатимемо застосування зброї, яка здатна зупинити та знищити "київський терористичний режим", - додав Володін.
Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, росіяни почали звинувачувати Україну у спробі атакувати Кремль за допомогою дронів.
Пізніше у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити момент "удару".
Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.