Переговоров быть не может: у Путина истерически высказались об "атаке" дронов на Кремль

Ближайшие соратники российского диктатора Владимира Путина истерически отреагировали на "атаку" дронов на Кремль. После этого в РФ призывают не вести никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина.

"Теракт" в отношении президента - это "нападение" на Россию. "Киевский нацистский" режим следует признать террористической организацией", - истерически заявил Володин.

По его мнению, "атака" дронов на Кремль является "покушением" на диктатора Путина и это "угрожает" безопасности России, Европы и мира.

"Никаких переговоров с "режимом" Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, способного остановить и уничтожить "киевский террористический режим", - добавил Володин.