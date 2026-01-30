Переговори, зустріч з Путіним і "секрети" Анкориджа: головні заяви Зеленського для ЗМІ

Головне:

Нижче наведені основні тези прямою мовою

Про припинення ударів проти енергообʼєктів

В Абу-Дабі американська сторона окремо говорила з Україною. США сказали, що хочуть підняти питання деескалації - "з обох боків демонструвати ті чи інші кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії".

У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню... Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між Україною і Росією не було.

Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці - ми не будемо бити по їхній енергетиці.

Території ЗАЕС - це одне питання

Дуже проблемне питання - це бачення закінчення цієї війни. Компроміс - це про те, що мають зробити дві сторони, а не тільки Україна. Хоч і не дуже справедливо шукати компроміс між жертвою і агресором.

Поки що ми не можемо знайти компроміс щодо територій - йдеться про Донецьку область. США пропонують вільну економічну зону. В Абу-Дабі обговорювали що таке вільна економічна зона. На наступній зустрічі чекаємо фідбек від РФ.

Питання про ЗАЕС входить до переліку територіальних питань.

Зустріч з Путіним в Москві неможлива

Безумовно неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ - нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно.

Про що Трамп і Путін говорили в Анкориджі

Мені ніхто не повідомляв, про що домовлялися в Анкориджі. Але у нас є сигнали, що обговорювали ключові питання. Я вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше.

Якщо зустріч у них була тільки одна, то не складно зрозуміти, що під час зустрічі на Алясці говорили напевно про Донбас і, думаю, про заморожені російські активи.

Гарантії безпеки від США

Я вважаю, що якщо документ щодо гарантій безпеки готовий і вони не є умовою для чого ще, то може бути підписання.

Щодо європейців. Їх немає в цьому документі, але вони є в іншому. І є повʼязані речі між цими документами. Європейці можуть допомогти нам профінансувати деякі речі.

Я вважаю, що ці документи треба підписувати перед фінальним рішенням. На мій погляд, це правильний крок. Якщо це "дай на дай", то це інша тактика. Мій сигнал був такий: підписання гарантій безпеки - добра воля.

Логіка така: підписали, а потім ратифікує Конгрес. Якщо ми підписали, а війну не закінчили, то Конгрес нічого не буде ратифікувати. І в чому проблема, якщо написано, що гарантії безпеки будуть діяти тоді, коли закінчиться війна? Я її не бачу.

Грендандія

На мій погляд, історія з Гренландією - це специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас забрати території і де-юре це визнати. Якщо десь там ті території просто визнають, то що буде у нас? Якщо визнають там, то вірогідність, що визнають і тут. Ось що відбувається.

Про склад делегації РФ в Абу-Дабі

Я вважаю, що це вищий склад делегації, ніж було до цього. Важливо, що зустріч була не про лекції з історії. Це дуже важливий момент. На мій погляд, інший рівень і вони серйозніше ставилися до перемовин. Ми зараз чекаємо фідбеку від РФ і США. І, на наш погляд, Росія з Америкою вже мали відповідні контакти.

Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю в Абу-Дабі. Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном.

Ключові завдання для міністра оборони Федорова

Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Михайлу Федорову:

закриття неба;

розібратися з питанням бусифікації;

поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії.

Мирний план з 20 пунктів і фідбек від РФ

Це американський план, в якому сьогодні є 20 пунктів. Ми б’ємося над двома пунктами. Щодо решти пунктів, які в цьому плані є, ми погоджуємося. Надіємося, що РФ так само буде погоджуватися.