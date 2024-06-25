Переговори про вступ України до ЄС по суті розпочнуться у 2025 році, - FT

"Офіційні особи ЄС очікують, що переговори по суті розпочнуться під час головування Польщі в блоці, яке розпочнеться 1 січня", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, це пов'язано з нинішнім головуванням Угорщини в ЄС, яка може ускладнити шляхи членства України. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже затягнув ухвалення кількох рішень, пов'язаних з Україною, зокрема щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Однак врешті-решт він здався, заявивши, що у Будапешта буде ще багато можливостей накласти вето на цей процес надалі.