Переговоры о вступлении Украины в ЕС по существу начнутся в 2025 году, - FT

"Официальные лица ЕС ожидают, что переговоры по существу начнутся во время председательства Польши в блоке, которое начнется 1 января", - говорится в материале.

В частности, это связано с нынешним председательством Венгрии в ЕС, которая может усложнить пути членства Украины. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже затянул принятие нескольких решений, связанных с Украиной, в том числе о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Однако в конце концов он сдался, заявив, что у Будапешта будет еще много возможностей наложить вето на этот процесс в дальнейшем.