Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися навесні 2026 року, - ЗМІ

Як зазначив виданню високопоставлений єврочиновник на умовах анонімності, попри те, що Київ виконав усі передумови для початку переговорів, саме Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера.

"Наразі способів подолання вето Угорщини не існує", - зазначив співрозмовник, наголосивши, що рішення про старт переговорних кластерів з країною-кандидатом ухвалюється лише одностайно.

За його словами, в ЄС справді обговорювали ідею переходу до голосування кваліфікованою більшістю голосів, але це так і залишилося "на рівні розмов".

На думку джерела DW, єдиний "практичний вихід" у нинішній ситуації - виконати всю технічну роботу заздалегідь, щоб після відходу Орбана, процес переговорів із Україною можна було оперативно запустити.

Блокуюче вето Орбана

Інший представник європейських інституцій підтвердив, що держави-члени ЄС намагалися знайти юридичні механізми для обходу угорського вето. Дискусії з цього приводу велися як в Єврокомісії, так і в Раді ЄС, але вони не дали результатів, тому наразі ситуація залишається складною.

"Виявилося, що в переговорах про розширення йдеться все ж про політичне рішення, хоча ми повторюємо, що це процес, який базується на заслугах країни-кандидата", - зазначив чиновник і додав, що Україна виконала усі вимоги для відкриття першого переговорного кластера.

Крім того, він підтвердив проведення 29 вересня фінальної сесії з Україною щодо скринінгу - оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Опісля, до відкриття першого кластера, мали відбутися кілька проміжних технічних кроків, на які пішло б близько тижня.

"Якби не вето Угорщини, ми могли б дуже швидко розпочати відкриття першого і наступних кластерів", - підсумував співрозмовник видання.